    Расходы иностранных туристов в Азербайджане сократились более чем на 8% - ИССЛЕДОВАНИЕ

    15 апреля, 2026
    • 15:15
    Расходы иностранных туристов в Азербайджане сократились более чем на 8% - ИССЛЕДОВАНИЕ

    Посетившие Азербайджан иностранцы и лица без гражданства потратили в стране в январе-феврале 2026 года 368,4 млн манатов, что на 8,4% меньше, чем за тот же период прошлого года.

    Согласно исследованию, проведенному Report, наибольшую долю в структуре расходов составили транспортные услуги - 170,3 млн манатов (-7,8%).

    Расходы на проживание сократились на 20,1% (до 67,4 млн манатов), на питание - на 4% (до 70,5 млн манатов). При этом расходы на культурные мероприятия выросли на 16% (до 1,9 млн манатов).

    На приобретение туристических пакетов было потрачено 161,2 тыс. манатов, что на 5,5% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    В отчетный период на аренду транспортных средств потрачено 579,2 тыс. манатов (+5,6%), на спортивные и развлекательные услуги - 1 млн 714 тыс. манатов (+0,1%), на приобретение товаров и подарков - 42 млн 330 тыс. манатов (+4%), на другие направления - 13 млн 613 тыс. манатов (−4,8%).

    85,8 млн манатов (-7,7%) расходов приходится на туристов из России, расходы туристов из Турции составили 48 млн манатов (+3,6%), из Индии - 31,7 млн манатов (сократились в 2 раза).

    Всего за два месяца Азербайджан посетили 337,3 тыс. иностранцев из 163 стран (-0,4%). 23,2% прибыли из России, 21,1% - из Турции, 9% - из Ирана, 5% - из Грузии. 72% посетителей составили мужчины, 28% - женщины.

    Azərbaycanda xaricilərin turizm xərcləri 8 %-dən çox azalıb - ARAŞDIRMA

