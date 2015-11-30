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    Qatar Airways начал новую скидочную кампанию

    Акция продлится до 6 декабря

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Авиакомпания Qatar Airways в преддверии Нового года проводит очередную краткосрочную скидочную кампанию. Как сообщили Report в компании, клиенты смогут приобрести билеты со скидкой 30% на ряд авиарейсов, выполняемых в направлении Дубая, Бангкока, Коломбо, Сеула, Шанхая, Сиднея, Пхукета.

    Билеты можно приобрести в офисах продажи Qatar Airways, официальном веб-сайте компании (www.qatarairways.com) и турагентствах.

    Продажа билетов в рамках кампании осуществляется с 30 ноября по 6 декабря, полеты выполняются до 31 марта 2016 года.

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