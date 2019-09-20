Российская авиакомпания начинает выполнять прямые рейсы из Ростова в Баку

Росавиция выдала допуск авиакомпании «Азимут» на выполнение полетов по маршруту Ростов-Баку и обратно.
Как передает Report, соответствующая информация появилась на сайте ведомства.
Согласно документам, ростовская авиакомпания планирует летать в Баку три раза в неделю.
Авиакомпания отметила, что рейсы в Баку появятся в расписании уже с начала 2020 года.
Отметим, что в Баку из Ростова ранее летала авиакомпания «Победа». Летом о таких планах также заявляла российская авиакомпания "ИрАэро".
Aydan TopçibaşevaАвтор новости