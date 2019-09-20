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Российская авиакомпания начинает выполнять прямые рейсы из Ростова в Баку

Прямое воздушное сообщение между Ростовом и Баку откроется в 2020 г.

Росавиция выдала допуск авиакомпании «Азимут» на выполнение полетов по маршруту Ростов-Баку и обратно.

Как передает Report, соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Согласно документам, ростовская авиакомпания планирует летать в Баку три раза в неделю.

Авиакомпания отметила, что рейсы в Баку появятся в расписании уже с начала 2020 года.

Отметим, что в Баку из Ростова ранее летала авиакомпания «Победа». Летом о таких планах также заявляла российская авиакомпания "ИрАэро".

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