Привитые туристы смогут посещать ряд регионов Таиланда с ноября

С 1 ноября полностью привитые от коронавируса путешественники смогут посещать ряд территорий Таиланда, если они прилетели на самолете из государств с низким уровнем распространения инфекции

С 1 ноября полностью привитые от коронавируса путешественники смогут посещать ряд территорий Таиланда, если они прилетели на самолете из государств с низким уровнем распространения инфекции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий указ с перечнем доступных районов распространило сегодня министерство иностранных дел страны.

Согласно документу, помимо Бангкока, путешественникам станут доступны для посещения провинции Краби, Чонбури (город Паттайя, районы Бангламунг, Сирача, Саттахип, Бангсарай и остров Сичанг), Чиангмай (одноименный город, районы Дойтао, Марим, Матанг), Трат (остров Чанг), Бурирам (одноименный город), Прачуапкхирикхан (Хуахин, район Нонгка), Пхангнга, Пхукет, Ранонг (остров Пхайям), Районг (остров Самет), Пхетчабури (Ча-Ам), Лэй (Чиангкхан), Самутпракан (только район аэропорта Суваннапхум), Сураттхани (острова Самуи, Пханган и Тао), Нонгкхай (одноименная столица, районы Сангхом, Сичиангмай, Тхабо) и Удонтхани (одноименная столица, районы Бандунг, Кумпхавапи, Наюнг, Нонгхан, Прачаксинлапакхом).