В Германии пройдет презентация туристического потенциала Азербайджана

Азербайджанское бюро туризма 10-12 сентября проведет серию мероприятий в трех городах Германии - Берлине, Гамбурге и Франкфурте.

Об этом сообщили Report в бюро.

В мероприятиях, которые будут состоять из встреч и семинаров в формате B2B (Business-to-Business), примут участие семь туристических компаний и отелей Азербайджана, работающих в Германии и других рынках Европы.

В ходе серии мероприятий будет проведена презентация туристического потенциала Азербайджана, а участники будут проинформированы о туристических маршрутах, достопримечательностях и отелях страны.

Во время встреч, в которых примут участие около 150 германских компаний, состоится обмен мнениями, будут оценены будущие возможности сотрудничества.

В январе-июле 2019 года Азербайджан посетили 1,8 млн иностранных туристов, что на 122 тыс. человек или на 7,4% больше, чем за первые семь месяцев 2018 года.

Поток туристов из Грузии возрос на 76 тыс. или 23%, из России и Турции – 4%. Рост туристов из стран Центральной Азии составил 39%, Южной Азии – 44%.