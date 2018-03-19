Представители Бюро конгрессов Азербайджана приняли участие на международной туристической выставке в Москве

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Представители Бюро конгрессов Азербайджана при поддержке министерства туризма и культуры Азербайджана приняли участие на 25-й Московской международной туристической выставке (MITT 2018).

Как сообщили Report в Бюро, крупнейшая туристическая выставка России MITT 2018 проводилась 13-15 марта в Московском Экспо Центре и собрала вместе 23 000 участников и 1972 компании из 89 стран.

Во время выставки представители Бюро конгрессов провели более 50 деловых встреч с компаниями-участниками выставки с целью представления и продвижения возможностей индустрии MICE туризма в Азербайджане, а также Бакинского шопинг- фестиваля, который пройдет с 1 по 31 мая 2018-го года.

Особый интерес к туристическому потенциалу Азербайджана проявили в основном российские туристические и рекламные агентства.

Московская международная туристическая выставка MITT - это крупнейшая выставка путешествий и туризма в России, входящая в пятерку крупнейших событий индустрии туризма в мире.

Основными задачами осуществляющего свою деятельность с 2013-го года Бюро конгрессов Азербайджана являются продвижение страны на международном уровне и привлечение крупных международных мероприятий в Азербайджан. С этой целью Бюро сотрудничает с разными странами, налаживает тесные связи с целевыми рынками, старается привлечь в страну ключевых участников данной индустрии, а также участвует на международных выставках, конгрессах и семинарах для сотрудничества со всеми значимыми представителями сектора MICE.

Бюро конгрессов Азербайджана является оператором Бакинского шопинг-фестиваля, проходящего дважды в год - осенью и весной. Первый фестиваль был проведен с 10-го апреля по 10-е мая 2017-го года. Второй Бакинский шопинг-фестиваль с большим успехом повторно прошел осенью прошлого года, с 15 октября по 15 ноября. Оба фестиваля были встречены с большим интересом со стороны гостей столицы, местных покупателей и представителей сектора торговли.