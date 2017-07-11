Представитель министерства: В Грузии туристы живут в палатке и едят хачапури

Минск. 11 июля. REPORT.AZ/ Всемирный Совет по туризму и путешествиям для каждой страны готовит экономический отчет. Согласно отчету Совета, в 2016 году иностранные граждане потратили в Азербайджане более 2 миллиардов долларов.

Об этом в интервью Report заявил заместитель заведующего отделом туризма министерства культуры и туризма Азербайджана Рауф Пашаев.

Он отметил, что примерно такая же ситуация и в Грузии: "Туристы, приезжающие в Азербайджан, тратят больше денег. Число туристов в Грузии может быть больше. Но там не так много туристов с деньгами. Они остаются в палатке, каждый день едят хачапури. Можно сказать, что не тратят денег. С другой стороны, говорят о 6 миллионов туристов в Грузии. В действительности, это не так. Туристом называют тех, кто остается в какой-либо стране более 24 часов. А в Грузии 60 процентов от 6 миллионов туристов - это проезжающие страну транзитом. Я сам из Грузии, поэтому хорошо знаю регион. Проживающие в Газахе, Агстафе переходят границу, покупают что-либо в "duty-free" и возвращаются. На самом деле они не считаются туристами. Грузинская сторона и сама признает, что 60% от 6 миллионов - это приезжие. Они либо проезжающие транзитом, либо же те, кто приехал на один день. Остальные 40 процентов - туристы. Например, из Армении в Россию попадают через территорию Грузии за 3-4 часа. Насколько правильно называть их туристами? Хотя Азербайджан посещают более 2 миллионов туристов, 90-95 процентов из них остаются в стране более 24 часов."