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Поток туристов в Азербайджан увеличился на 26% в 2024 году

Поток туристов в Азербайджан увеличился на 26% в 2024 году
Туризм
7 января 2025 г. 18:20
Поток туристов в Азербайджан увеличился на 26% в 2024 году

Азербайджан в 2024 году посетили 2 млн. 626 тыс. 838 иностранных граждан и лиц без гражданства, что на 26% больше, чем в 2023 году.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, в декабре в страну прибыло 214 тыс. 678 иностранцев, что на 11% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

За отчетный период больше всего туристов прибыло из России - 731 тыс. 009 человек. На втором месте оказалась Турция с 426 тыс. 241 туристом, а на третьем - Индия с 243 тыс. 589. Из Ирана прибыло 210,1 тыс. человек, из Грузии - 111,2 тыс., из Саудовской Аравии - 98,1 тыс., из Казахстана - 86,3 тыс., из Пакистана - 80,9 тыс. В течение года страну посетили 44,7 тыс. граждан Китая, 46,3 тыс. граждан Узбекистана, 46,7 тыс. граждан ОАЭ, 36,1 тыс. граждан Украины, 33 тыс. граждан Туркменистана, 31,3 тыс. граждан Кувейта и 28,9 тыс. граждан Израиля.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycana ötən il turist axını 26 % artıb

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