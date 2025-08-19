Поток туристов в Азербайджан снизился примерно на 2%

За январь-июль этого года в Азербайджан прибыло 1 млн 477,9 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 182 стран, что на 1,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, 26,1% прибывших составляют граждане России, 17,1% - Турции, 8,1% - Индии, 7,9% - Ирана, 4,2% - Саудовской Аравии, 4,1% - Грузии, 4% - Казахстана, 3,2% - Пакистана, 2,3% - Китая, по 2% - Израиля и Узбекистана, 1,8% - Объединенных Арабских Эмиратов, 1,4% - Украины, 1,3% - Туркменистана, по 1% - Беларуси и Кувейта, 12,5% - граждане других стран, при этом 66,5% составляют мужчины, 33,5% - женщины.

По сравнению с годом ранее количество прибывших из Таджикистана увеличилось в 1,9 раза, из Израиля - в 1,7 раза, из Китая - в 1,6 раза, из Японии - на 42,9% , из Кыргызстана - на 36%, из Иордании - на 28,7%, из Казахстана - на 20,6%, из Узбекистана - на 19,8%, из Нидерландов - на 16,3%, из Пакистана - на 16,1%, из Канады - на 15,8%, из США - на 15,6%, из Германии - на 13,2%, из Италии - на 10,9%, из Южной Кореи - на 10,8%.

За последний год количество прибывших из стран Европейского Союза увеличилось на 7% и составило 61 тыс. человек, количество прибывших из стран Персидского залива уменьшилось на 8,3% и составило 237,4 тыс. человек, количество прибывших из стран СНГ уменьшилось на 6% и составило 522,7 тыс. человек, а количество прибывших из других стран увеличилось на 4,1% и составило 656,8 тыс. человек.

75,5% иностранцев и лиц без гражданства, прибывших в нашу страну, использовали воздушный транспорт, 23,1% - железнодорожный и автомобильный, а 1,4% - морской транспорт.