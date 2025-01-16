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Поток туристов из Азербайджана в Грузию вырос почти на 10%

Поток туристов из Азербайджана в Грузию вырос почти на 10% В 2024 году количество посетителей из Азербайджана в Грузию увеличилось на 9,8% по сравнению с 2023 годом - до 219 356 человек.
Туризм
16 января 2025 г. 17:53
Поток туристов из Азербайджана в Грузию вырос почти на 10%

В 2024 году количество посетителей из Азербайджана в Грузию увеличилось на 9,8% по сравнению с 2023 годом - до 219 356 человек.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Национальную администрацию туризма Грузии.

Согласно информации, в прошлом году страну посетили в общей сложности 7 368 149 международных визитеров, что на 4,2% больше по сравнению с предыдущим годом.

Наибольшее количество посетителей в течение года прибыло из России (1 421 923 человека, +0,2%), Турции (1 336 834, -4,3%), Армении (948 299, -1,5%), Израиля (310 982, +43%) и Азербайджана.

Руслан Гасанов

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan Gürcüstana turist axını 10 %-ə yaxın artıb

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