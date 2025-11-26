Турпоток из Азербайджана сократился более чем на 2%
Туризм
- 26 ноября, 2025
- 16:51
Общее число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж в январе-октябрь этого года, составило 1 млн 774,9 тыс. человек, что на 2,3% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, 42% граждан отправились в Турцию, 14,6% - в Российскую Федерацию, 10,8% - в Грузию, 9,2% - в Иран, 23,4% - в другие страны.
Среди выехавших 63,7% составляют мужчины, 36,3% - женщины.
Большинство граждан Азербайджана - 70,3% - в отчетный период выбрали для зарубежных поездок авиасообщение. Наземными видами транспорта (железнодорожный и автомобильный) воспользовались 27,8% выехавших из страны, а морским - лишь 1,9% путешественников.
Последние новости
17:38
На Филиппинах в результате ДТП погибли 11 человекДругие страны
17:29
Минэкономики: В Азербайджане началось создание инфраструктуры суперкомпьютераИКТ
17:28
Кассационный суд Франции отклонил апелляцию СаркозиДругие страны
17:25
Азербайджан готовится к тестированию средств криптозащитыИКТ
17:22
Вильнюсский аэропорт закрыт из-за выкатившегося самолетаДругие страны
17:21
Узбекистан и ЕС нацелены на усиление стратегического партнерстваВ регионе
17:16
Французская KAPPA представит инструменты для анализа скважин на месторождении "Умид-Бабек" - ЭКСКЛЮЗИВЭнергетика
17:15
Каллас: Если бы РФ могла, она уже выиграла бы войну в УкраинеДругие
17:14