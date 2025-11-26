Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    Турпоток из Азербайджана сократился более чем на 2%

    Туризм
    • 26 ноября, 2025
    • 16:51
    Турпоток из Азербайджана сократился более чем на 2%

    Общее число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж в январе-октябрь этого года, составило 1 млн 774,9 тыс. человек, что на 2,3% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, 42% граждан отправились в Турцию, 14,6% - в Российскую Федерацию, 10,8% - в Грузию, 9,2% - в Иран, 23,4% - в другие страны.

    Среди выехавших 63,7% составляют мужчины, 36,3% - женщины.

    Большинство граждан Азербайджана - 70,3% - в отчетный период выбрали для зарубежных поездок авиасообщение. Наземными видами транспорта (железнодорожный и автомобильный) воспользовались 27,8% выехавших из страны, а морским - лишь 1,9% путешественников.

    путешественники статистика туризм
    Azərbaycandan turist axını 2 %-dən çox azalıb

    Последние новости

    17:38

    На Филиппинах в результате ДТП погибли 11 человек

    Другие страны
    17:29

    Минэкономики: В Азербайджане началось создание инфраструктуры суперкомпьютера

    ИКТ
    17:28

    Кассационный суд Франции отклонил апелляцию Саркози

    Другие страны
    17:25

    Азербайджан готовится к тестированию средств криптозащиты

    ИКТ
    17:22

    Вильнюсский аэропорт закрыт из-за выкатившегося самолета

    Другие страны
    17:21

    Узбекистан и ЕС нацелены на усиление стратегического партнерства

    В регионе
    17:16

    Французская KAPPA представит инструменты для анализа скважин на месторождении "Умид-Бабек" - ЭКСКЛЮЗИВ

    Энергетика
    17:15

    Каллас: Если бы РФ могла, она уже выиграла бы войну в Украине

    Другие
    17:14

    Президент ОАЭ обсудил с министром юстиции Азербайджана сотрудничество в правовой сфере

    Внешняя политика
    Лента новостей