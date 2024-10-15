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Посольство: Открытие представительства по туризму Азербайджана в Москве состоится 25 октября

Посольство: Открытие представительства по туризму Азербайджана в Москве состоится 25 октября В Москве 25 октября состоится открытие представительства по туризму Азербайджана.
Туризм
15 октября 2024 г. 12:23
Посольство: Открытие представительства по туризму Азербайджана в Москве состоится 25 октября

В Москве 25 октября состоится открытие представительства по туризму Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Азербайджана в России.

В посольстве отметили, что представительство будет способствовать продвижению туристических возможностей Азербайджана на российском рынке.

"Ключевыми задачами представительства станет развитие сотрудничества с ведущими представителями туристической отрасли России, взаимодействие со СМИ, работа с государственными туристическими ведомствами, а также размещение информации на цифровых B2C платформах", - говорится в сообщении

В церемонии открытия примут участие председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев, представители Министерства экономического развития России, мэрии Москвы, сотрудники посольства Азербайджана, государственных учреждений, а также представители ведущих компаний сектора туризма и СМИ.

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