Посольство: Открытие представительства по туризму Азербайджана в Москве состоится 25 октября

В Москве 25 октября состоится открытие представительства по туризму Азербайджана.

В Москве 25 октября состоится открытие представительства по туризму Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Азербайджана в России.

В посольстве отметили, что представительство будет способствовать продвижению туристических возможностей Азербайджана на российском рынке.

"Ключевыми задачами представительства станет развитие сотрудничества с ведущими представителями туристической отрасли России, взаимодействие со СМИ, работа с государственными туристическими ведомствами, а также размещение информации на цифровых B2C платформах", - говорится в сообщении

В церемонии открытия примут участие председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев, представители Министерства экономического развития России, мэрии Москвы, сотрудники посольства Азербайджана, государственных учреждений, а также представители ведущих компаний сектора туризма и СМИ.