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    Посольство Италии выдало гражданам Азербайджана более 10 тысяч виз в прошлом году

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Посольство Италии выдало гражданам Азербайджана более 10 тысяч виз в прошлом году

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари.

    Дипломат высоко оценил  туристическое сотрудничество  Азербайджана и Италии.

    "В  прошлом году было выдано более 10 тысяч виз, несмотря на то, что часть из них  были бизнес-визами, однако тенденция  туристического роста присутствует", -отметил он.

    Посол указал, что число приезжающих в Азербайджан итальянских туристов не так велико, однако выразил надежду на рост, поскольку  "Азербайджан придает большое значение развитию туристической отрасли, в частности, министерство туризма и культуры прикладывает усилия для ее развития". 

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