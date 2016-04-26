​Посольство Азербайджана в ОАЭ приняло участие в благотворительном базаре

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Посольство Азербайджана приняло участие в ежегодном благотворительном базаре, организованном Международной группой жен послов, аккредитованных в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает Report со ссылкой на UAE News Agency.

Мероприятие прошло под патронажем председателя Профсоюза женщин, верховного председателя Фонда развития семьи Шейхи Фатимы бинт Мубарак в поддержку йеменских детей 21-23 апреля.

Азербайджанское посольство организовало павильон, в котором были продемонстрированы культурный и туристический имидж Азербайджана. Делегация членов Профсоюза женщин посетили азербайджанский стенд, где жена посла Азербайджана в ОАЭ Дашгына Шикарова рассказала о содержании стенда.