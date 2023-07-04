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Поездки из Кыргызстана в Азербайджан увеличились на 51%

Поездки из Кыргызстана в Азербайджан увеличились на 51% В январе-мае этого года из Кыргызстана в Азербайджан приехали 1 733 человека, что на 51% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Туризм
4 июля 2023 г. 17:15
Поездки из Кыргызстана в Азербайджан увеличились на 51%

В январе-мае этого года из Кыргызстана в Азербайджан приехали 1 733 человека, что на 51% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Согласно информации, перспективы развития туристических связей между двумя странами обсуждались сегодня на встрече председателя Агентства Фуада Нагиева и посла Кыргызстана в Азербайджане Кайрата Осмоналиева.

На встрече была подчеркнута важность расширения сотрудничества в рамках международных организаций, проведения совместных агитационных мероприятий и обмена опытом. Также состоялся обмен мнениями о важности прямых рейсов для организации взаимных рекламных поездок и увеличения туристического обмена.

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Версия на английском языке Visits from Kyrgyzstan to Azerbaijan up by 51%
Версия на азербайджанском языке Qırğızıstandan Azərbaycana səfərlər 51 % artıb

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