Готовится концепция для превращения Хыналыга в туристический центр

"Подготавливается большая концепция для превращения Хыналыга в туристический центр".

Как сообщает находящийся в Хыналыге сотрудник Report, об этом на открытии музыкального фестиваля "Дагларын башы" в Государственном историко-архитектурном и этнографическом заповеднике "Хыналыг" журналистам заявил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев.

По его словам, после подготовки концепции документ представят президенту Ильхаму Алиеву:

"После утверждения концепции будет проведена большая работа, связанная с Хыналыгом, и интерес туристов к этому селу еще больше возрастет".