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Готовится концепция для превращения Хыналыга в туристический центр

Подготавливается концепция для превращения Хыналыга в турцентр

"Подготавливается большая концепция для превращения Хыналыга в туристический центр".

Как сообщает находящийся в Хыналыге сотрудник Report, об этом на открытии музыкального фестиваля "Дагларын башы" в Государственном историко-архитектурном и этнографическом заповеднике "Хыналыг" журналистам заявил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев

По его словам, после подготовки концепции документ представят президенту Ильхаму Алиеву: 

"После утверждения концепции будет проведена большая работа, связанная с Хыналыгом, и интерес туристов к этому селу еще больше возрастет". 

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