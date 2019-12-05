Эйфелева башня закрыта из-за всеобщей забастовки во Франции

Эйфелева башня закрыта 5 декабря для посещения в связи с забастовкой профсоюзов Франции против пенсионной реформы.

Как передает Report, об этом сообщается в четверг в Twitter этой достопримечательности Парижа.

"Из-за национальной забастовки башня закрыта для посещения в четверг", - указывается в записи.

Массовая забастовка организована в связи с планами правительства упразднить 42 особых пенсионных режима, благодаря которым работники отдельных отраслей, в том числе железнодорожники, энергетики, юристы и работники Парижской оперы могут выходить на пенсию раньше и при этом получать больше. Также предусмотрено продление для всех категорий граждан периода пенсионных взносов. Правительство пошло на такие меры, чтобы избежать многомиллиардного дефицита в финансировании пенсионной системы.