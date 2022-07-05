Почему не работает железнодорожная линия Баку-Габала?

С момента открытия Габалинского железнодорожного вокзала и железнодорожной односторонней линии Ляки-Габала прошло более года.

Тем не менее, пассажирские перевозки по этой железной дороге пока не осуществляются, хотя сейчас туристический сезон, и Габала входит в тройку самых популярных туристических направлений Азербайджана.

Когда же состоится открытие новой линии и как задержки отразятся на туристическом потоке?

Эксперт по туризму Самир Дюбенди считает, что развитие железнодорожной сети является очень важным фактором для туризма: "На поезде можно путешествовать более комфортно и на большие расстояния. У нас есть железнодорожная линия в направлении Гянджи, хотя поезд не очень скоростной, но очень удобен для туристов. Считаю, что необходимо расширять и совершенствовать железнодорожную сеть страны. Этим мы можем обеспечить комфорт для туристов. С другой стороны, это поможет снизить плотность на автомагистралях".

С.Дюбенди отметил, что в последние годы Габала стала развитым туристическим направлением: "В Габале действует и международный аэропорт. Желательно, чтобы этот аэропорт выполнял авиарейсы в различных направлениях".

Эксперт по туризму Рахман Гаджиев считает, что запуск поезда в Габалу приведет к расширению туристического потока в регион: "Сегодня в Габалу организуются различные туристические маршруты. Но в стране и среди иностранных туристов много тех, кто хотел бы передвигаться на поезде. Деятельность поездов позволит добраться до Габалы в более безопасных условиях. В советское время туристы передвигались на поездах, в частности те, кто посещал санатории".

Он подчеркнул, что сегодня Габала является важным направлением как для местных, так и для иностранных туристов: "В настоящее время авиабилеты в другие страны подорожали в 2 раза по сравнению с годом, предшествующим пандемии. Из-за этого многие граждане не могут летать, а сухопутные границы закрыты. Каждый год огромное количество людей отправлялось на оздоровительные курорты России. Теперь и они предпочитают отдыхать у себя в стране. Могу отметить, что в Габале очень сложно найти места в гостиницах в выходные, праздничные дни. С этой точки зрения открытие поезда Баку-Габала необходимо. Деятельность альтернативных транспортных средств является одним из факторов, способствующих развитию туризма".

В ЗАО ”Азербайджанские железные дороги" Report заявили, что с 19 марта возобновлено движение скоростного поезда Баку-Гянджа: "На балансе АЖД находятся 9 электропоездов, каждый из которых состоит из 4 вагонов. Семь из этих поездов курсируют по Абшеронской кольцевой железной дороге, один поезд – в направлении Баку-Гянджа. Другие поезда выполняют рейсы Баку-Сумгайыт и Баку-Гянджа. С целью расширения парка вагонов было заказано еще 10 поездов. Планируется, что эти поезда будут доставлены в страну в конце 2023 – начале 2024 года. Эти поезда планируется запустить в том числе по линии Баку-Габала".