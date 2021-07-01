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Пхукет открылся для вакцинированных от COVID-19 путешественников

Пхукет открылся для вакцинированных от COVID-19 путешественников Остров Пхукет официально открылся сегодня для вакцинированных иностранцев и граждан Таиланда, став первой территорией королевства, которая начала принимать зарубежных туристов без карантина
Туризм
1 июля 2021 г. 10:03
Пхукет открылся для вакцинированных от COVID-19 путешественников

Остров Пхукет официально открылся сегодня для вакцинированных иностранцев и граждан Таиланда, став первой территорией королевства, которая начала принимать зарубежных туристов без карантина. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в одноименную провинцию прибыл премьер-министр Прают Чан-Оча, чтобы осмотреть наземный контрольно-пропускной пункт и аэропорт, а также поприветствовать первых туристов.

Согласно постановлению, прибывающим на курорт необходимо находиться там не менее 14 дней, если они планируют отправиться в другие провинции страны. Если этот период составляет меньше двух недель, то у путешественника должен быть обратный авиабилет. Кроме того, иностранцы и граждане Таиланда должны пройти три теста на наличие инфекции, которые необходимо оплатить заранее.

Министерство здравоохранения королевства в четверг информировало о 5,5 тыс. выявленных случаях заражения за сутки, из которых семь зарегистрированы на Пхукете, а также рекордных 57 смертях из-за коронавируса. На данный момент общее число заразившихся в королевстве превысило 264,8 тыс., вылечились более 210,7 тыс. человек, умерли 2 тыс. пациентов.

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