​Отели Азербайджана обяжут получать "звезды"

Все отели Азербайджана в обязательном порядке должны будут получить "звездные" категории.

Как сообщает Report, это отражено в законе "О туризме".

Глава отдела законодательства и внутреннего контроля Государственной ассоциации по туризму Гияфат Хеирхабарлы в своем выступлении на 2-ой Генеральной ассамблее Азербайджанской ассоциации отелей в Баку заявила, что в течение 6 месяцев после регистрации отель должен подать заявку на получение категории: "После получения звезды еще 15 дней потребуется на включение этой информации в туристический реестр".

По его словам, присвоение "звездной" категории необходимо для формирования более четкого представления клиентов об услугах отеля, в противном случае отель без "звезды" воспринимается ими как однозвездочный.

Представитель агентства добавил, что новый закон вступит в силу через шесть месяцев после его принятия в Милли Меджлисе и утверждения президентом: "Это будет означать шестимесячный льготный период для отелей, в течение которого им всем будут присвоены категории".