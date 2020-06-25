Отели Антальи определились с датами открытия

Большинство популярных отелей Антальи намерены работать в этом туристическом сезоне, часть гостиниц уже открылись, но многие объекты рассчитывают возобновить прием туристов в июле.

Как передает Report со ссылкой на сообщение АТОР, в Турции планируют начать принимать гостей с основных въездных рынков уже в июле. По словам министра туризма и культуры Мехмета Эрсоя, ситуация с возобновлением авиасообщения с Россией может разрешиться в течении ближайших десяти дней.

Напомним, что турецкая авиакомпания планирует сиюля выполнятьрейсов в неделю в Москву, сиюля – три в неделю в Санкт-Петербург, сиюля – столько же в Краснодар.В ожидании туристов из России и других стран, отели Антальи определяются с графиком открытия. По информации принимающей компании в Турции, о планах работать в этом сезоне уже заявили болеепопулярных гостиниц анаталийского побережья. Болееотелей уже открылись, остальные намерены это сделать до конца июня или в первой декаде июля.