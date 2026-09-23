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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    АБР незначительно повысил прогноз по инфляции в Азербайджане на 2026-2027гг

    Финансы
    • 23 сентября, 2026
    • 04:28
    АБР незначительно повысил прогноз по инфляции в Азербайджане на 2026-2027гг

    Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане на уровне 5,9% в 2026 году и 5% в 2027 году.

    Как сообщает Report со ссылкой на отчет "Перспективы развития Азии" АБР, по сравнению с июльской оценкой инфляционный прогноз на текущий год был скорректирован вверх на 0,2 процентных пункта (п.п.), а на следующий год - на 0,1 п.п.

    Аналитики АБР отмечают, что корректировка обусловлена продолжающимся воздействием стоимости углеводородов на внутреннюю экономику страны, что в течение второго полугодия 2026 года способно привести к усилению инфляционного давления.

    "На фоне нарастающих инфляционных ожиданий Центральный банк прекратил цикл смягчения денежно-кредитной политики и скорректировал собственный прогноз по инфляции в сторону увеличения. Учитывая перспективу более высокой инфляции во второй половине года, АБР также решил пересмотреть свои прогнозные оценки"", - указано в отчете банка.

    По данным Госкомстата, среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2025 году составила 5,6%, а по итогам января-августа 2026 года - 5,7%.

    Согласно прогнозам Министерства экономики Азербайджана, среднегодовая инфляция в стране составит 5,7% в 2026 году и 5,3% в 2027 году.

    По оценкам Центрального банка Азербайджана (июль 2026 года), годовая инфляция в текущем году составит 6,1%, а в 2027 году – 5,8%.

    ООН прогнозирует, что инфляция в Азербайджане в этом году составит 3,1%. Всемирный банк ожидает, что среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2026 году будет на уровне 2,3%.

    Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в текущем году на уровне 3%, Fitch Ratings - 4,6%, Fitch Solutions - 5,5% в 2026 году и 4,8% в 2027 году.

    Крупнейшая финансово-банковская группа Нидерландов ING Group ожидает, что годовая инфляция в Азербайджане составит 5,8% в 2026 году и 5,6% в 2027 году.

    Среднегодовая инфляция Прогноз инфляции Азиатский банк развития (АБР)
    ADB 2026-2027-ci illərdə Azərbaycanda inflyasiya proqnozunu bir qədər artırıb
    ADB revises Azerbaijan inflation outlook for 2026–2027 upward

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