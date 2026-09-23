АБР: Азербайджан до конца 2026 года сохранит учетную ставку на стабильном уровне

Азербайджан сохранит ключевую учетную ставку без изменений на протяжении 2026 года.

Об этом Report сообщает со ссылкой на отчет "Перспективы развития Азии" Азиатского банка развития (АБР).

АБР подчеркивает, что курсы денежно-кредитной политики (ДКП) в регионе до завершения 2026 года будут носить разнонаправленный характер, что обусловлено различиями в уровнях внутренней инфляции и потребительского спроса.

Как следует из обзора, в текущем году возможности для дальнейшего существенного ужесточения ДКП сохраняются при наличии инфляционного давления в таких государствах, как Бангладеш, Индия, Индонезия, Пакистан, Филиппины и Вьетнам. Вместе с тем учетные ставки останутся преимущественно стабильными в Армении, Азербайджане, Малайзии, КНР и Таиланде. Постепенное смягчение монетарной политики в этом году прогнозируется для Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. В 2027 году ДКП в регионе начнет сдвигаться в направлении смягчения на фоне постепенного ослабления инфляционных тенденций, указывает АБР.

"Казахстан и Узбекистан продолжат курс на смягчение в 2027 году после снижения ставок в 2026 году, что обеспечит наиболее значительные совокупные сокращения ставок в регионе. Снижение ставок также ожидается в Грузии, Пакистане, Шри-Ланке и Таджикистане. В ряде других стран ставки останутся фактически неизменными, тогда как в Азербайджане прогнозируется их умеренный рост на фоне благоприятной ситуации на валютном рынке и сбалансированных инфляционных рисков", - говорится в обзоре.

В целом аналитики АБР полагают, что учетные ставки будут поэтапно приближаться к уровням, зафиксированным до обострения конфликта на Ближнем Востоке, однако конкретные темпы и объемы смягчения будут непосредственно определяться траекторией инфляции, динамикой экономического роста и внешними рисками.

Стоит напомнить, что правление Центрального банка Азербайджана на своем последнем заседании, прошедшем 31 июля, решило сохранить учетную ставку на уровне 6,5%.

В 2025 году Центробанк провел 8 заседаний по вопросу учетной ставки. На шести из них параметр оставался неизменным, а на двух регулятор принимал решение о его снижении - каждый раз на 25 базисных пунктов.

Ближайшее рассмотрение параметров процентного коридора намечено на сегодня, 23 сентября.