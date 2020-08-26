Остров Бали останется закрытым до конца года

Индонезийский остров Бали останется закрытым для иностранных туристов до конца 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Индонезийский остров Бали останется закрытым для иностранных туристов до конца 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщила газета Jakarta Post.

Правительство страны не только не допускает иностранных туристов, но и запрещает своим гражданам ездить за границу до конца года. По словам губернатора Бали Вайана Костера, "ситуация в Индонезии, включая Бали, еще недостаточно безопасна".

Он призвал не спешить и уточнил, что в попытке восстановить туризм Бали не должен потерпеть неудачу, потому что это негативно отразится на имидже страны. Власти в настоящее время намерены развивать местный туризм.

Ранее предполагалось, что индонезийский курорт откроют для посещения туристов 11 сентября.

Остров Бали серьезно пострадал в экономическом плане из-за пандемии коронавируса. Работы лишились, по меньшей мере, 2667 человек, занятых в туристическом секторе. Свыше 73 тыс. человек были вынуждены уйти в неоплачиваемые отпуска, пишет НСН.

В Индонезии с начала пандемии коронавируса зафиксировано более 155 тыс. случаев заражения COVID-19, скончались свыше 6,7 тыс. человек.