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Остров Бали останется закрытым до конца года

Остров Бали останется закрытым до конца года Индонезийский остров Бали останется закрытым для иностранных туристов до конца 2020 года из-за пандемии коронавируса.
Туризм
26 августа 2020 г. 04:59
Остров Бали останется закрытым до конца года

Индонезийский остров Бали останется закрытым для иностранных туристов до конца 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщила газета Jakarta Post.

Правительство страны не только не допускает иностранных туристов, но и запрещает своим гражданам ездить за границу до конца года. По словам губернатора Бали Вайана Костера, "ситуация в Индонезии, включая Бали, еще недостаточно безопасна".

Он призвал не спешить и уточнил, что в попытке восстановить туризм Бали не должен потерпеть неудачу, потому что это негативно отразится на имидже страны. Власти в настоящее время намерены развивать местный туризм.

Ранее предполагалось, что индонезийский курорт откроют для посещения туристов 11 сентября.

Остров Бали серьезно пострадал в экономическом плане из-за пандемии коронавируса. Работы лишились, по меньшей мере, 2667 человек, занятых в туристическом секторе. Свыше 73 тыс. человек были вынуждены уйти в неоплачиваемые отпуска, пишет НСН.

В Индонезии с начала пандемии коронавируса зафиксировано более 155 тыс. случаев заражения COVID-19, скончались свыше 6,7 тыс. человек.

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