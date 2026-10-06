Британия готова взять риски на сумму не менее 5 млрд фунтов стерлингов по проектам в Азербайджане

UK Export Finance готово принять на себя рыночные риски по проектам в Азербайджане на сумму не менее 5 млрд фунтов стерлингов.

Как сообщает Report, об этом государственный министр по торговле Министерства предпринимательства, инноваций, науки и торговли Великобритании лорд Анас Сарвар заявил на 8-м заседании Межправительственной комиссии (МПК) по двустороннему сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией.

"Я хочу вместе с вами, министр (Пярвиз Шахбазов - ред), определить, какие именно проекты могут быть реализованы, чтобы мы могли задействовать это финансирование (5 млрд фунтов стерлингов - ред.) , воплотить проекты в жизнь и построить соответствующие объекты здесь, в Азербайджане", - сказал он.

По его словам, Великобритания намерена использовать эти возможности для поддержки большего числа проектов в Азербайджане, особенно в сферах инфраструктуры, чистой энергетики и развития Среднего коридора.

"Мы также хотим расширить инвестиционные потоки в обратном направлении", - добавил Сарвар.