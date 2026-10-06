Британия готова взять риски на сумму не менее 5 млрд фунтов стерлингов по проектам в Азербайджане
- 06 октября, 2026
- 14:57
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UK Export Finance готово принять на себя рыночные риски по проектам в Азербайджане на сумму не менее 5 млрд фунтов стерлингов.
Как сообщает Report, об этом государственный министр по торговле Министерства предпринимательства, инноваций, науки и торговли Великобритании лорд Анас Сарвар заявил на 8-м заседании Межправительственной комиссии (МПК) по двустороннему сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией.
"Я хочу вместе с вами, министр (Пярвиз Шахбазов - ред), определить, какие именно проекты могут быть реализованы, чтобы мы могли задействовать это финансирование (5 млрд фунтов стерлингов - ред.) , воплотить проекты в жизнь и построить соответствующие объекты здесь, в Азербайджане", - сказал он.
По его словам, Великобритания намерена использовать эти возможности для поддержки большего числа проектов в Азербайджане, особенно в сферах инфраструктуры, чистой энергетики и развития Среднего коридора.
"Мы также хотим расширить инвестиционные потоки в обратном направлении", - добавил Сарвар.