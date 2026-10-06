Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Британия готова взять риски на сумму не менее 5 млрд фунтов стерлингов по проектам в Азербайджане

    Внешняя политика
    • 06 октября, 2026
    • 14:57
    Британия готова взять риски на сумму не менее 5 млрд фунтов стерлингов по проектам в Азербайджане

    UK Export Finance готово принять на себя рыночные риски по проектам в Азербайджане на сумму не менее 5 млрд фунтов стерлингов.

    Как сообщает Report, об этом государственный министр по торговле Министерства предпринимательства, инноваций, науки и торговли Великобритании лорд Анас Сарвар заявил на 8-м заседании Межправительственной комиссии (МПК) по двустороннему сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией.

    "Я хочу вместе с вами, министр (Пярвиз Шахбазов - ред), определить, какие именно проекты могут быть реализованы, чтобы мы могли задействовать это финансирование (5 млрд фунтов стерлингов - ред.) , воплотить проекты в жизнь и построить соответствующие объекты здесь, в Азербайджане", - сказал он.

    По его словам, Великобритания намерена использовать эти возможности для поддержки большего числа проектов в Азербайджане, особенно в сферах инфраструктуры, чистой энергетики и развития Среднего коридора.

    "Мы также хотим расширить инвестиционные потоки в обратном направлении", - добавил Сарвар.

    Пярвиз Шахбазов Анас Сарвар Средний коридор Азербайджано-британские отношения Великобритания
    "UK Export Finance" Orta Dəhlizin inkişafını maliyyələşdirməkdə maraqlıdır
    UK ready to cover risks of at least $6.6 billion on projects in Azerbaijan
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    07:14

    Трамп заявил, что Путин не поверил в урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном

    Другие страны
    06:42

    Трамп пообещал в ближайшее время урегулировать российско-украинский конфликт

    Другие страны
    06:18

    США направят помощь Панаме после разрушительного землетрясения

    Другие страны
    05:55

    В США более 170 тыс. потребителей остались без света из-за приближения урагана "Исаиас"

    Другие страны
    05:23

    Китай вывел на орбиту новую группу спутников связи SatNet

    Другие страны
    04:47

    В Турции с 1 ноября введут ограничения на использование соцсетей детьми

    В регионе
    04:19

    Трамп допустил нанесение массированных ударов по Ирану до выборов в США

    Другие страны
    03:51

    Главный тренер "Барселоны" назвал Ямаля будущим лучшим футболистом мира

    Другие страны
    03:25

    Трамп допустил встречу с Мелони на саммите G20 в Майами

    Другие страны
    Лента новостей