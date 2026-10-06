İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    "UK Export Finance" Orta Dəhlizin inkişafını maliyyələşdirməkdə maraqlıdır

    Xarici siyasət
    • 06 oktyabr, 2026
    • 15:03
    UK Export Finance Orta Dəhlizin inkişafını maliyyələşdirməkdə maraqlıdır

    Böyük Britaniyanın ixrac krediti agentliyi - "UK Export Finance"ın (UKEF) Azərbaycandakı layihələr üzrə ən azı 5 milyard funt sterlinq (6,6 milyard ABŞ dolları) məbləğində bazar risklərini öz üzərinə götürməyə hazırdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Böyük Britaniyanın Sahibkarlıq, İnnovasiya, Elm və Ticarət Nazirliyinin ticarət üzrə dövlət naziri lord Anas Sarvar Azərbaycan və Böyük Britaniya arasında ikitərəfli əməkdaşlıq üzrə Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın Bakıda keçirilən 8-ci iclasında bildirib.

    "Mən sizinlə (Pərviz Şahbazov - red) birgə hansı layihələrin həyata keçirilə biləcəyini müəyyən etmək istəyirəm ki, biz bu maliyyələşdirməni (5 milyard funt sterlinq - red) işə sala bilək, layihələri reallaşdıraq və burada, Azərbaycanda müvafiq obyektləri inşa edək", - o deyib.

    Onun sözlərinə görə, Böyük Britaniya bu imkanlardan Azərbaycanda daha çox layihəni, xüsusilə infrastruktur, təmiz enerji və Orta Dəhlizin inkişafı sahələrində layihələri dəstəkləmək üçün istifadə etmək niyyətindədir.

    "Biz həmçinin əks istiqamətdə investisiya axınlarını genişləndirmək istəyirik", - Sarvar əlavə edib.

    Британия готова взять риски на сумму не менее 5 млрд фунтов стерлингов по проектам в Азербайджане
    UK ready to cover risks of at least $6.6 billion on projects in Azerbaijan
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    07:18

    Tramp Putinin Ermənistan və Azərbaycan arasındakı münaqişənin həllinə inanmadığını bildirib

    Digər ölkələr
    07:12

    ABŞ Prezidenti Rusiya-Ukrayna münaqişəsini yaxın vaxtlarda nizamlayacağına söz verib

    Digər ölkələr
    06:48

    Dövlət Departamenti Panama üçün təcili resurs və personal səfərbər edir

    Digər ölkələr
    06:14

    Qasırğa Alabama və Florida ştatlarında 170 mindən çox abonenti işıqsız qoyub

    Digər ölkələr
    05:53

    Çin "SatNet" aşağıorbitli rabitə peyklərinin 27-ci qrupunu uğurla orbitə çıxarıb

    Digər ölkələr
    05:27

    Tramp seçkilərdən əvvəl İrana zərbələr endirmək qərarını dəyişə biləcəyini istisna etməyib

    Digər ölkələr
    04:51

    "Barselona"nın baş məşqçisi Yamalı gələcəyin ən yaxşı futbolçusu adlandırıb

    Digər ölkələr
    04:19

    ABŞ Prezidenti G20 sammitində Meloni ilə görüşə biləcəyini istisna etməyib

    Digər ölkələr
    04:00

    Türkiyədə uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadəsinə məhdudiyyətlər tətbiq ediləcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti