Дастин Херр: Азербайджан активно продвигается к цели стать региональной логистической платформой

Азербайджан активно продвигается к реализации амбициозной цели - стать региональной логистической платформой.

Как передает Report, об этом заявил представитель компании Roland Berger Дастин Херр на панельной сессии в рамках Германо-азербайджанской конференции по вопросам связанности.

По его словам, начало работы в качестве транзитного узла имеет ключевое значение для укрепления доверия и повышения надежности в отношениях с участниками логистической экосистемы и партнерами:

"Об этом свидетельствуют усилия по налаживанию транспортных связей между Центральной Азией и Европой. Таким образом, перед Азербайджаном открываются широкие возможности для дальнейшего развития".

Он также отметил, что необходимая основа уже заложена, и Азербайджан находится на правильном пути к тому, чтобы стать региональной логистической платформой.

"Однако такая платформа не может существовать благодаря усилиям только одной стороны. Необходимы партнеры по всей экосистеме, чтобы создавать эту платформу, поддерживать ее, развивать, а также постоянно оптимизировать ее работу", - подчеркнул он.