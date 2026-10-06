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    Дастин Херр: Азербайджан активно продвигается к цели стать региональной логистической платформой

    Внешняя политика
    • 06 октября, 2026
    • 14:55
    Дастин Херр: Азербайджан активно продвигается к цели стать региональной логистической платформой

    Азербайджан активно продвигается к реализации амбициозной цели - стать региональной логистической платформой.

    Как передает Report, об этом заявил представитель компании Roland Berger Дастин Херр на панельной сессии в рамках Германо-азербайджанской конференции по вопросам связанности.

    По его словам, начало работы в качестве транзитного узла имеет ключевое значение для укрепления доверия и повышения надежности в отношениях с участниками логистической экосистемы и партнерами:

    "Об этом свидетельствуют усилия по налаживанию транспортных связей между Центральной Азией и Европой. Таким образом, перед Азербайджаном открываются широкие возможности для дальнейшего развития".

    Он также отметил, что необходимая основа уже заложена, и Азербайджан находится на правильном пути к тому, чтобы стать региональной логистической платформой.

    "Однако такая платформа не может существовать благодаря усилиям только одной стороны. Необходимы партнеры по всей экосистеме, чтобы создавать эту платформу, поддерживать ее, развивать, а также постоянно оптимизировать ее работу", - подчеркнул он.

    Германо-азербайджанская конференция по вопросам связанности Дастин Херр
    Dastin Herr: Azərbaycan regional logistika platformasına çevrilmək yolunda mühüm addımlar atır
    Dustin Herr: Azerbaijan actively advancing toward becoming regional logistics hub
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