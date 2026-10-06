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    Азербайджан намерен привлечь европейских и китайских операторов к развитию Бакинского порта

    Инфраструктура
    • 06 октября, 2026
    • 15:11
    Азербайджан намерен привлечь европейских и китайских операторов к развитию Бакинского порта

    ООО "Бакинский международный морской порт" намерено в перспективе 3-5 лет значительно нарастить инфраструктурные мощности для обработки увеличивающихся объемов грузов.

    Как передает Report, об этом заявил советник генерального директора ООО "Бакинский морской порт" Худаяр Гасанли на Германо-азербайджанской конференции в Баку.

    "На протяжении последних лет мы фиксируем заметное увеличение объемов грузоперевозок по данному коридору, что во многом связано с нынешней геополитической обстановкой. Чтобы превратить маршрут в более устойчивую и надежную транспортную артерию, мы планируем развивать инфраструктуру для контейнерных перевозок, в частности, возвести новый контейнерный терминал и терминал для минеральных удобрений", - заявил Х.Гасанли.

    Как он уточнил, масштабное обновление затронет также железнодорожную инфраструктуру, складские объекты и терминальные комплексы. Представитель порта акцентировал внимание на том, что наряду с государственными вложениями стран-участниц принципиально важным элементом развития маршрута должно стать непосредственное участие коммерческих структур.

    "Потребность в создании высокоэффективной инфраструктуры исходит напрямую от реального сектора экономики. Логистические компании и операторы обладают более глубоким пониманием рыночных потребностей. Мы заинтересованы в том, чтобы крупные операторы из Европы и Китая не только использовали маршрут, но и вкладывали средства в его развитие", - подчеркнул Х.Гасанли.

    Он также отметил, что конечная задача Бакинского порта заключается не только в сооружении физической инфраструктуры, но и в обеспечении комплексной координации, четкого планирования расписаний и общего повышения эффективности транзитных операций.

    Фариз Алиев Бакинский международный морской порт
    Azərbaycan Avropa və Çin operatorlarını Bakı limanının inkişafına cəlb etmək niyyətindədir
    Azerbaijan seeks to attract European and Chinese operators to develop Baku Port
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