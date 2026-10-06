Азербайджан намерен привлечь европейских и китайских операторов к развитию Бакинского порта

ООО "Бакинский международный морской порт" намерено в перспективе 3-5 лет значительно нарастить инфраструктурные мощности для обработки увеличивающихся объемов грузов.

Как передает Report, об этом заявил советник генерального директора ООО "Бакинский морской порт" Худаяр Гасанли на Германо-азербайджанской конференции в Баку.

"На протяжении последних лет мы фиксируем заметное увеличение объемов грузоперевозок по данному коридору, что во многом связано с нынешней геополитической обстановкой. Чтобы превратить маршрут в более устойчивую и надежную транспортную артерию, мы планируем развивать инфраструктуру для контейнерных перевозок, в частности, возвести новый контейнерный терминал и терминал для минеральных удобрений", - заявил Х.Гасанли.

Как он уточнил, масштабное обновление затронет также железнодорожную инфраструктуру, складские объекты и терминальные комплексы. Представитель порта акцентировал внимание на том, что наряду с государственными вложениями стран-участниц принципиально важным элементом развития маршрута должно стать непосредственное участие коммерческих структур.

"Потребность в создании высокоэффективной инфраструктуры исходит напрямую от реального сектора экономики. Логистические компании и операторы обладают более глубоким пониманием рыночных потребностей. Мы заинтересованы в том, чтобы крупные операторы из Европы и Китая не только использовали маршрут, но и вкладывали средства в его развитие", - подчеркнул Х.Гасанли.

Он также отметил, что конечная задача Бакинского порта заключается не только в сооружении физической инфраструктуры, но и в обеспечении комплексной координации, четкого планирования расписаний и общего повышения эффективности транзитных операций.