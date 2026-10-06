В случае гибели сообщившего о коррупции его семье будет выплачено 20 тыс. манатов

В Азербайджане в случае гибели лица, сообщившего о коррупции, или его родственников, семье будет выплачено единовременное пособие в размере 20 тыс. манатов.

Как сообщает Report, это предусмотрено в новом законопроекте "О поощрении и защите лиц, сообщающих о правонарушениях, связанных с коррупцией".

Документ был вынесен на обсуждение на сегодняшнем совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией и по правовой политике и государственному строительству.

Согласно документу, если информатор, его близкий родственник или родственник получили телесные повреждения в связи с сообщением о правонарушениях, связанных с коррупцией, ему будет выплачено единовременное пособие в размере 10 тыс. манатов за счет бюджета организации, в которой он выполняет работу (услуги) на основании трудового договора, гражданско-правового договора или на иных основаниях (в отношении бюджетных организаций - за счет расходов на содержание этих организаций и внебюджетных средств).