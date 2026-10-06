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    В случае гибели сообщившего о коррупции его семье будет выплачено 20 тыс. манатов

    Милли Меджлис
    • 06 октября, 2026
    • 15:12
    В случае гибели сообщившего о коррупции его семье будет выплачено 20 тыс. манатов

    В Азербайджане в случае гибели лица, сообщившего о коррупции, или его родственников, семье будет выплачено единовременное пособие в размере 20 тыс. манатов.

    Как сообщает Report, это предусмотрено в новом законопроекте "О поощрении и защите лиц, сообщающих о правонарушениях, связанных с коррупцией".

    Документ был вынесен на обсуждение на сегодняшнем совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией и по правовой политике и государственному строительству.

    Согласно документу, если информатор, его близкий родственник или родственник получили телесные повреждения в связи с сообщением о правонарушениях, связанных с коррупцией, ему будет выплачено единовременное пособие в размере 10 тыс. манатов за счет бюджета организации, в которой он выполняет работу (услуги) на основании трудового договора, гражданско-правового договора или на иных основаниях (в отношении бюджетных организаций - за счет расходов на содержание этих организаций и внебюджетных средств).

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Антикоррупционные меры
    Korrupsiya barədə məlumat verdiyinə görə şəxs və ya onun qohumu həlak olsa, ailəsinə 20 min manat ödəniləcək
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