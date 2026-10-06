Зарубежные журналисты посетили монумент "Байтерек" в Астане

Зарубежные журналисты в рамках пресс-тура посетили монумент "Байтерек" в Астане.

Как передает корреспондент Report из Астаны, участникам пресс-тура рассказали об истории монумента, его символическом значении, а также о развитии столицы Казахстана.

"Байтерек" символизирует древо жизни, объединяющее три мира - подземный, земной и небесный. Открытие монумента состоялось в 2002 году.

Высота сооружения составляет 105 метров.

На вершине монумента расположена сфера диаметром 22 метра и весом 300 тонн, изготовленная из стекла, меняющего цвет в зависимости от освещения.

С верхнего уровня "Байтерека" открывается панорамный вид на Астану.

Представителям зарубежных медиа также рассказали о развитии столицы, которая за последние десятилетия существенно изменила свой архитектурный облик.