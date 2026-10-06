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    Зарубежные журналисты посетили монумент "Байтерек" в Астане

    Медиа
    • 06 октября, 2026
    • 15:10
    Зарубежные журналисты посетили монумент Байтерек в Астане

    Зарубежные журналисты в рамках пресс-тура посетили монумент "Байтерек" в Астане.

    Как передает корреспондент Report из Астаны, участникам пресс-тура рассказали об истории монумента, его символическом значении, а также о развитии столицы Казахстана.

    "Байтерек" символизирует древо жизни, объединяющее три мира - подземный, земной и небесный. Открытие монумента состоялось в 2002 году.

    Высота сооружения составляет 105 метров.

    На вершине монумента расположена сфера диаметром 22 метра и весом 300 тонн, изготовленная из стекла, меняющего цвет в зависимости от освещения.

    С верхнего уровня "Байтерека" открывается панорамный вид на Астану.

    Представителям зарубежных медиа также рассказали о развитии столицы, которая за последние десятилетия существенно изменила свой архитектурный облик.

    Зарубежные журналисты посетили монумент Байтерек в Астане
    Зарубежные журналисты посетили монумент Байтерек в Астане
    Зарубежные журналисты посетили монумент Байтерек в Астане

    Медиатур Казахстан Астана
    Фото
    Xarici jurnalistlər Astanada "Bayterek" monumentini ziyarət ediblər
    Фото
    Foreign journalists visit Baiterek monument in Astana
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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