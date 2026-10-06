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    Xarici jurnalistlər Astanada "Bayterek" monumentini ziyarət ediblər

    Media
    • 06 oktyabr, 2026
    • 15:15
    Xarici jurnalistlər Astanada Bayterek monumentini ziyarət ediblər

    Xarici jurnalistlər press-tur çərçivəsində Astanada "Bayterek" monumentini ziyarət ediblər.

    "Report"un Astanaya ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, mediatur iştirakçılarına monumentin tarixi, onun simvolik əhəmiyyəti, həmçinin Qazaxıstan paytaxtının inkişafı barədə məlumat verilib.

    "Bayterek" üç dünyanı - yeraltı, yer üstü və səmavi dünyaları birləşdirən həyat ağacını simvolizə edir. Monumentin açılışı 2002-ci ildə olub.

    Qurğunun hündürlüyü 105 metrdir.

    Monumentin zirvəsində diametri 22 metr və çəkisi 300 ton olan, işıqlanmadan asılı olaraq rəngini dəyişən şüşədən hazırlanmış sfera yerləşir.

    "Bayterek"in yuxarı səviyyəsindən Astananın panoramik mənzərəsi açılır.

    Xarici media nümayəndələrinə həmçinin son onilliklərdə memarlıq simasını əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmiş paytaxtın inkişafı barədə məlumat verilib.

    Xarici jurnalistlər Astanada Bayterek monumentini ziyarət ediblər
    Xarici jurnalistlər Astanada Bayterek monumentini ziyarət ediblər
    Xarici jurnalistlər Astanada Bayterek monumentini ziyarət ediblər

    Astana (Qazaxstan) Mediatur Qazaxıstan
    Foto
    Зарубежные журналисты посетили монумент "Байтерек" в Астане
    Foto
    Foreign journalists visit Baiterek monument in Astana
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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