Джейхун Байрамов и советник спецпредставителя США обсудили стратегическое партнерство

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с главным советником специального представителя США по миротворческим миссиям Арье Лайтстоуном развитие стратегического партнерства между двумя странами.

Как сообщает Report, об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, а также региональные вопросы.

Д. Байрамов отметил значение саммита в Вашингтоне 8 августа 2025 года для вывода отношений Азербайджана и США на уровень стратегического партнерства. Он также подчеркнул важность Хартии о стратегическом партнерстве, подписанной 10 февраля 2026 года, и рассмотрел работу созданных в ее рамках рабочих групп.

Отдельно обсуждалось расширение экономического и энергетического сотрудничества, в том числе проекты в сферах энергетики, инвестиций и высоких технологий.

Стороны также обменялись мнениями по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, развитию региональных транспортных связей и реализации проекта TRIPP.

Д.Байрамов проинформировал американскую сторону о шагах Азербайджана по продвижению мирной повестки, открытию региональных коммуникаций и укреплению мира и стабильности в регионе.

Стороны подчеркнули необходимость дальнейшего развития стратегического партнерства и реализации достигнутых договоренностей на практике.