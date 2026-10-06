Джейхун Байрамов и советник спецпредставителя США обсудили стратегическое партнерство
- 06 октября, 2026
- 15:04
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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с главным советником специального представителя США по миротворческим миссиям Арье Лайтстоуном развитие стратегического партнерства между двумя странами.
Как сообщает Report, об этом сообщили в МИД Азербайджана.
Стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, а также региональные вопросы.
Д. Байрамов отметил значение саммита в Вашингтоне 8 августа 2025 года для вывода отношений Азербайджана и США на уровень стратегического партнерства. Он также подчеркнул важность Хартии о стратегическом партнерстве, подписанной 10 февраля 2026 года, и рассмотрел работу созданных в ее рамках рабочих групп.
Отдельно обсуждалось расширение экономического и энергетического сотрудничества, в том числе проекты в сферах энергетики, инвестиций и высоких технологий.
Стороны также обменялись мнениями по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, развитию региональных транспортных связей и реализации проекта TRIPP.
Д.Байрамов проинформировал американскую сторону о шагах Азербайджана по продвижению мирной повестки, открытию региональных коммуникаций и укреплению мира и стабильности в регионе.
Стороны подчеркнули необходимость дальнейшего развития стратегического партнерства и реализации достигнутых договоренностей на практике.