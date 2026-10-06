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    Джейхун Байрамов и советник спецпредставителя США обсудили стратегическое партнерство

    Внешняя политика
    • 06 октября, 2026
    • 15:04
    Джейхун Байрамов и советник спецпредставителя США обсудили стратегическое партнерство

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с главным советником специального представителя США по миротворческим миссиям Арье Лайтстоуном развитие стратегического партнерства между двумя странами.

    Как сообщает Report, об этом сообщили в МИД Азербайджана.

    Стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, а также региональные вопросы.

    Д. Байрамов отметил значение саммита в Вашингтоне 8 августа 2025 года для вывода отношений Азербайджана и США на уровень стратегического партнерства. Он также подчеркнул важность Хартии о стратегическом партнерстве, подписанной 10 февраля 2026 года, и рассмотрел работу созданных в ее рамках рабочих групп.

    Отдельно обсуждалось расширение экономического и энергетического сотрудничества, в том числе проекты в сферах энергетики, инвестиций и высоких технологий.

    Стороны также обменялись мнениями по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, развитию региональных транспортных связей и реализации проекта TRIPP.

    Д.Байрамов проинформировал американскую сторону о шагах Азербайджана по продвижению мирной повестки, открытию региональных коммуникаций и укреплению мира и стабильности в регионе.

    Стороны подчеркнули необходимость дальнейшего развития стратегического партнерства и реализации достигнутых договоренностей на практике.

    Джейхун Байрамов Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Азербайджано-американские отношения Азербайджано-армянские отношения Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
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    Ceyhun Bayramov Arye Laytstounla Azərbaycan-ABŞ strateji tərəfdaşlığını müzakirə edib
    Azerbaijan, US discuss development of strategic partnership
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