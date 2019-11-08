​Основные цели развития туризма в Азербайджане - МНЕНИЕ

В январе-сентябре этого года в Азербайджан прибыло 2418,3 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 191 страны мира или на 9,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Большинство прибывших в нашу страну иностранцев были гражданами России, Грузии, Турции, Ирана, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Индии.

В 9 месяцев 2019 года наблюдался значительный рост числа прибывших в нашу страну из стран ЕС. Так, число прибывших из стран Евросоюза возросло на 24%, составив 110,3 тыс. человек.

Report поинтересовался мнением специалистов относительно тенденций роста притока туристов из европейских стран в предстоящие годы, а также о том, какие шаги следует предпринять в этом направлении.

Как сообщил Report глава пресс-службы Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде, привлечение в нашу страну европейских туристов является одним из приоритетных направлений: "В этом году количество прибывших в Азербайджан туристов из Великобритании возросло на 23,5%, из Германии - на 21,4%, из Италии - на 12,6%, из Франции - на 14,7%, из Польши - на 32,7%. Наряду с этими странами, наблюдался рост притока туристов из Нидерландов (5,3%), Швейцарии (23%), Венгрии (31,6%) и Латвии (5,1%). Однако приоритетными для нас направлениями являются пять первых стран среди вышеупомянутых. Мы ведем усиленную работу по пропаганде туристического потенциала Азербайджана в этих странах. Так, например, в Германии открыто официальное туристическое представительство Азербайджана. Мы планируем открыть подобные представительства и в других европейских странах".

Глава пресс-службы Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде: "Наша главная цель - европейские и азиатские рынки".

По словам К.Гулузаде, примерами проводимой работы по пропаганде туристического потенциала Азербайджана является организация инфо- и медиатуров, деятельность в социальных сетях и посредством СМИ, участие во всевозможных выставках. "В результате проводимой нами работы был достигнут рост притока туристов из этих стран. У нас два медиа-центра, один из которых расположен в Москве, а другой - в Дубае. Первый работает с европейскими странами, а второй - с азиатскими. Наша главная цель - европейские и азиатские рынки. Латиноамериканские рынки и рынки других стран пока не являются для нас приоритетными направлениями. Посредством наших центров мы проводим агитацию в средствах массовой информации. Мы организуем межправительственные заседания, сотрудничаем со Всемирной туристической организацией, и часто встречаемся с представителями этой организации как в нашей стране, так и за рубежом. Пропаганда проводимых в Азербайджане спортивных мероприятий, научных конференций и деловых встреч являются основными направлениями нашей деятельности. Для этих работ мы привлекли специалистов из европейских стран, которые хорошо осведомлены об этих рынках".

Глава Ассоциации оздоровительного и термального туризма Руслан Гулиев отметил, что туристов из Европы привлекли в Азербайджан, главным образом, проводимые в стране спортивные мероприятия. "Судя по статистическим данным, приток туристов наблюдался, преимущественно, в конце мая и начале июня. Как государственный, так и частный сектор должны приложить максимум усилий для привлечения туристов из европейских стран. Работа в этом направлении уже ведется. Одно из направлений - регулярное участие в различных выставках. Особую важность представляют для нас три выставки - ITB в Берлине, FITUR в Мадриде и World Travel Market в Лондоне. Мы ежегодно участвуем в этих выставках.

Р. Гулиев отметил, что в предстоящем году Азербайджан будет принимать четыре встречи в рамках Чемпионата Европы: "Мы должны подумать, какие шаги предпринять для того, чтобы обеспечить долгосрочное пребывание в нашей стране туристов, которые прибудут в Азербайджан в преддверии этих матчей. Для роста турпотока из европейских стран мы должны определить общные с этими странами даты и на эти дни разработать подходящие маршруты".

Эксперт в области туризма Руслан Гулиев: "Наши аэропорты должны выполнять роль хабов".

Президент ассоциации в качестве примера привел опыт Турции: "Так, один из российских каналов отснял телесериал в Каппадокии. После этого увеличился турпоток. В Венгрии и Грузии имеется практика компенсирования 30% затраченных кинокомпаниями средств на проведение съемок на их территории. Мы можем воспользоваться этой практикой. Для обеспечения притока туристов из Европы очень важно снижение расходов на транспорт, логистику, увеличение чартерных рейсов. Наши аэропорты должны выполнять роль хабов".

Председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов Самир Дюбенди посетовал на недостаточное число прямых авиарейсов в страны Европы: "В этом году мы задались целью принять 3 млн. иностранных туристов. Полагаю, что до конца года мы достигнем поставленной цели. Одной из основных задач является увеличение числа туристов из Европы. Поскольку в европейских странах уровень материального благосостояния выше, туристы из этих стран могут воспользоваться более дорогостоящими услугами, а значит, Азербайджан получит больше доходов.

Прежде всего, необходимо провести статистический анализ, чтобы четко определить результаты проделанной работы и спланировать нашу дальнейшую деятельность. В настоящее время при ведении статистики вместо слова "турист" используется выражение “иностранцы и лица без гражданства”. А под этим обобщенным понятием упоминаются все прибывшие в нашу страну иностранцы и невозможно определить сколько из них прибыли в страну в целях туризма".

Эксперт в области туриста Самир Дюбенди: "С европейскими странами прямых рейсов мало, а цены высокие".

По мнению Самира Дюбенди, главная проблема, препятствующая притоку европейских туристов в Азербайджан, связана с воздушным транспортом. “С европейскими странами прямых рейсов мало, а цены высокие. В большинстве случаев наши граждане пользуются услугами аэропорта в Кутаиси. Поэтому я считаю, что необходимо провести реформы в сфере воздушного транспорта. Необходимо осуществлять политику "Открытого неба" (Open sky). Услугами региональных аэропортов пользуются только наши граждане. Рейсы из европейских стран они, можно сказать, не принимают. Необходимо перенять опыт Кутаиси и осуществлять выгодные по цене рейсы. Кроме того, должны быть открыты чартерные рейсы. Как известно, туризм предусматривает четыре основных компонента, и одним из них является транспорт. Три остальных - обеспечение питания, размещения и ночлега. Мы должны повысить уровень оказываемых услуг. Нам не следует допускать искусственного завышения цен.

Государственное Агентство по туризму осуществляет надлежащие меры, и представители нашей страны участвуют во всевозможных выставках, однако ни в одном из европейских парков не встретишь мероприятий, посвященных азербайджанской кухне и нашему культурному наследию. Мы видим только мероприятия, проводимые Фондом Гейдара Алиева. Государственное Агентство по туризму должно действовать более активно в этом направлении", - считает эксперт.