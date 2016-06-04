​Организован пресс-тур в Центр отдыха Dalğa Beach-Aqua Park - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Центр отдыха Dalğa Beach-Aqua Park завершил подготовку к новому сезону.

Как сообщает Report, центр организовал ознакомительный пресс тур для представителей местных ТВ, онлайн-медиа и известных блогеров.

PR менеджер Dalğa Beach – Aqua Park Ляман Аскерова ознакомила участников пресс-тура с новшествами центра отдыха.

Она отметила, что одним из наиболее привлекательных моментов проведенной на высоком уровне и успешно завершившейся подготовки является доставка нового лазурного песка на морской пляж центра отдыха: "Тем самым Dalğa Beach-Aqua Park создал для прибывающих на море гостей совершенно иные возможности. Кроме того, в этом году в смотрящей на море части зоны отдыха построено два новых бассейна. Гости имеют возможность отдыхать в бассейне, созерцая ослепительную панораму моря. Благодаря новым бассейнам территория Dalga Beach-Aqua Park еще больше расширилась".

Л.Аскерова отметила, что функционирующий в прошлом году в центре Night club в новом сезоне сменил название на Xoxo karaoke club: "Клуб является одним из наиболее популярных мест среди желающих провести интересный и незабываемый отдых. В то же время, на территории центра отдыха проведены небольшие косметические изменения. Места для получения дополнительных услуг на общей территории центра расширены".

По ее словам, внесены изменения в общий дизайн и стиль обслуживания клиентов в некоторых ресторанах зоны отдыха: "Например, в прошлом году Kabab evi и Pull bar могли функционировать только в жаркую погоду, а их деятельность в прохладные дни ограничивалась из-за отсутствия стеклянных ограждений по бокам ресторанов. В этом году веранды ресторанов застеклили, чтобы гости могли посещать их и в холодную погоду".

Менеджер центра отметила, что одно из наиболее привлекательных мест Dalğa Beach – Aqua Park - ресторан Mayak также изменил свой стиль: "В этом году там будет функционировать Jazz Center, где в вечерние часы гости смогут наслаждаться живой джазовой музыкой 5 дней в неделю. В то же время ежедневно гостей ждет живая музыка и DJ в Poolbar, а в выходные живая музыка для них организуется в ресторане Xəzri и Xoxo karaoke club. Poolbar и Yelkən будут работать 24/7, а Xoxo karaoke club - с 18:00 до 06:00".

По словам Л.Аскеровой, маленьких гостей в детской зоне будут развлекать веселые аниматоры: "Как и в прошлом году, в этом сезоне для самых маленьких откроет двери детский клуб Sevimli bala. В этом году на территории Dalğa Beach-Aqua Park будет функционировать Kepro Spa&Beauty salon".

"Центр отдыха внедряет новейшие современные технологии для обеспечения комфортного и высококачественного обслуживания гостей. Dalğa Beach – Aqua Park, применяя данные новшества, берет за основу желания отдыхающих в центре гостей, стараясь максимально реализовать их. В результате сфера обслуживания центра отдыха оснащена самым современным оборудованием и технологиями", - сообщила Л.Аскерова.

Она подчеркнула, что Dalğa Beach-Aqua Park также ускорил процедуру приема для того, чтобы предотвратить очереди: "Отныне гости смогут пройти регистрацию в самые кратчайшие сроки.

Процесс выбора шкафчиков для одежды на территории, а также проведения оплат с помощью выдаваемых гостям браслетов заметно усовершенствован по сравнению с прошлым годом. Номера шкафчиков не будут выдаваться гостям заранее. Они смогут выбрать любой по своему усмотрению.

Заслуживает внимания и тот факт, что, несмотря на повышение цен в большинстве центров отдыха в этом сезоне, Dalğa Beach-Aqua Park сохранил цены на прошлогоднем уровне. Еще одной интересной акцией Dalğa Beach-Aqua Park является бесплатный вход на территорию центра для всех до 15 июня. После завершения акции центр продолжит деятельность по прежним ценам.

Гости, выбравшие для отдыха Dalğa Beach-Aqua Park, станут свидетелями ряда новшеств, способных вызвать изумление любого посетителя этого центра".

Участники пресс-тура высоко оценили новшества Dalğa Beach-Aqua Park и выразили удовлетворение созданными в центре условиями.

ФОТО: Фири Салим