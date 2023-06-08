Оборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос на 34%

В I квартале текущего года оборот взаимных туристических услуг Азербайджана увеличился на 34,3% и составил 427,2 млн долларов США.

В I квартале текущего года оборот взаимных туристических услуг Азербайджана увеличился на 34,3% и составил 427,2 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

В отчетном периоде в результате превышения импорта туристических услуг (215,9 млн долларов США) над экспортом (211,3 млн долларов США) образовался дефицит в размере 4,6 млн долларов США. За этот период число граждан Азербайджана, побывавших за рубежом, увеличилось на 20,2%, а число иностранных граждан, прибывших в Азербайджан, - на 49,8%.