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    Новый председатель Туристического центра "Шахдаг" раскрыл планы

    Баку. 26 декабря REPORT.AZ/ "В скором времени в Туристическом центре "Шахдаг" начнут работать ночной клуб, кинотеатр, расширятся не относящиеся к горнолыжным услуги".

    Об этом Report сообщил новый председатель правления ЗАО "Туристический центр "Шахдаг" Роддерих Марк Леффлер.

    "У нас две основные цели: превратить это место в хороший туристический центр и привлечь больше туристов в этот красивый уголок Азербайджана. Когда вы ознакомитесь с центром, вы увидите, что у нас много услуг. Кроме того, у нас есть планы на летний сезон. Мы хотим, чтобы этот комплекс функционировал в течение всего года. Потому что есть сферы, которые способствуют занятости людей", - сказал он.

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