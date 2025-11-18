Новое здание Центра управления заповедниками в Лахидже сдадут в эксплуатацию к концу года

Новое административное здание Центра управления заповедниками в поселке Лахидж будет сдано в эксплуатацию к концу этого года.

Об этом корреспонденту Report в Лахидже сообщил директор Лахиджского государственного историко-культурного заповедника Назар Алиев.

По его словам, здание возводится с нуля в соответствии с историческим архитектурным стилем Лахиджа: "Работы идут быстрым темпом. Надеемся, что к концу года здание будет полностью готово. Здесь будет размещен офис заповедника, административная часть музея, небольшой зал для совещаний и кафе".