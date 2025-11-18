Lahıcda Qoruqları İdarəetmə Mərkəzinin yeni inzibati binası istifadəyə veriləcək
Turizm
- 18 noyabr, 2025
- 17:33
Lahıc qəsəbəsində Dövlət Turizm Agentliyinin Qoruqları İdarəetmə Mərkəzi üçün inşa edilən yeni inzibati binası bu ilin sonuna qədər istifadəyə veriləcək.
Bunu "Report"un Lahıca ezam olunmuş müxbirinə Lahıc Dövlət Mədəniyyət Qoruğunun direktoru Nəzər Əliyev deyib.
Onun sözlərinə görə, bina Lahıcın tarixi memarlıq üslubuna uyğun formada sıfırdan inşa olunur: "Çox sürətli iş gedir. Biz ümid edirik ki, ilin sonuna qədər bina tam hazır olacaq. Burada qoruğun ofisi, muzey üçün inzibati sahə, kiçik iclas zalı və kafe yerləşəcək."
N. Əliyev əlavə edib ki, yeni muzey konsepsiyası çərçivəsində Lahıc sənətkarlığının nümayişi və müəyyən yüngül istehsal proseslərinin ziyarətçilərə göstərilməsi nəzərdə tutulur.
