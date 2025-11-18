İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    Lahıcda Qoruqları İdarəetmə Mərkəzinin yeni inzibati binası istifadəyə veriləcək

    Turizm
    • 18 noyabr, 2025
    • 17:33
    Lahıcda Qoruqları İdarəetmə Mərkəzinin yeni inzibati binası istifadəyə veriləcək

    Lahıc qəsəbəsində Dövlət Turizm Agentliyinin Qoruqları İdarəetmə Mərkəzi üçün inşa edilən yeni inzibati binası bu ilin sonuna qədər istifadəyə veriləcək.

    Bunu "Report"un Lahıca ezam olunmuş müxbirinə Lahıc Dövlət Mədəniyyət Qoruğunun direktoru Nəzər Əliyev deyib.

    Onun sözlərinə görə, bina Lahıcın tarixi memarlıq üslubuna uyğun formada sıfırdan inşa olunur: "Çox sürətli iş gedir. Biz ümid edirik ki, ilin sonuna qədər bina tam hazır olacaq. Burada qoruğun ofisi, muzey üçün inzibati sahə, kiçik iclas zalı və kafe yerləşəcək."

    N. Əliyev əlavə edib ki, yeni muzey konsepsiyası çərçivəsində Lahıc sənətkarlığının nümayişi və müəyyən yüngül istehsal proseslərinin ziyarətçilərə göstərilməsi nəzərdə tutulur.

