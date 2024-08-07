Названы цены на прямые и транзитные авиарейсы из Азербайджана за рубеж

В этом месяце самая высокая минимальная цена на прямые рейсы за рубеж из Баку зафиксирована в Доху.

В этом месяце самая высокая минимальная цена на прямые рейсы за рубеж из Баку зафиксирована в Доху.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Государственного агентства по туризму, прямой перелет из Баку в Доху обошелся в 352,8 евро, а транзитом - в 325,2 евро, что на 35,7% и 50% меньше соответственно, чем в аналогичном месяце прошлого года.

На втором месте расположилась Варшава. Цены на авиабилеты в этот город прямым и транзитным рейсом составляют 350,5 и 356,9 евро соответственно. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены снизились на 91,5% и 55,3% соответственно.

Третье место занял Берлин. Стоимость прямого рейса в этот город составила 340,4 евро, а транзитного - 222,6 евро, что на 5,8% и 54,6% меньше, чем в годовом исчислении соответственно.

В августе самая высокая цена (612,7 евро) транзитных рейсов из Баку была зафиксирована в Токио. В тройку лидеров вошли Шарм-эль-Шейх с ценой 560,2 евро (+1,6 %) и Нью-Йорк с ценой 529,4 евро (- 13,4%). Отметим, что из Баку нет прямых рейсов в Токио и Нью-Йорк.