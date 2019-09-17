​Названо число прибывших в Азербайджан туристов

В январе-августе текущего года Азербайджан посетили 2 138,7 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 190 стран мира, что выше прошлогоднего показателя за соответствующий период на 8,2%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Граждане России составили 30,6% туристов, Грузии - 22,1%, Турции – 9,5%, Ирана – 7,7%, Саудовской Аравии – 4%, ОАЭ – 2,2 %, Украины и Индии – по 1,8%, Ирака - 1,7%, Туркменистана и Казахстана – по 1,5%, Израиля - 1,4%, Пакистана - 1,3%, Великобритании - 1,2%, граждане прочих стран - 11,6%, лица без гражданства – 0,1%.

Среди туристов 65,9% - мужчины, 34,1% - женщины.

Наибольший прирост приходится на граждан Туркменистана (80,4%), Египта (76,7%), Китая (68,5%), Индии (68%), Филиппин (44,3%), Венгрии (40,7%), Саудовской Аравии (38,6%), Польши (32%), Испании (29,4%), Великобритании (27,9%), Южной Кореи (25,8%), Японии (24,7%), Грузии (22,8%) и Германии (22,5%).

За отчетный период количество туристов из стран Евросоюза возросло на 25,3% - до 96,5 тыс., СНГ – на 7,5% - до 788,8 тыс. человек.

Железнодорожным и автомобильным транспортом воспользовались 57,9% туристов, воздушным - 41,3%, водным - 0,8%.