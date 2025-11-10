Названо число посетивших Азербайджан туристов из стран Центральной Азии

В январе-сентябре 2025 года Азербайджан посетили 162 106 туристов из стран Центральной Азии, что на 10,2% меньше показателя аналогичного периода 2024 года (180 528 человек)

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму Азербайджана, число туристов из Казахстана составило 78 127 (спад за год на 9,5%), Узбекистана - 44 490 (-9%), Туркменистана - 24 029 (-27,2%), Кыргызстана - 8 243 (-5,4%), Таджикистана - 7 217 человек (+18,4%).

Отметим, что в отчетный период текущего года Азербайджан посетили 1 млн 948 тыс. 380 иностранцев, что на 1,76% меньше показателя за аналогичный период 2024 года (1 млн 983 тыс. 274).

В 2024 году турпоток из стран Центральной Азии в Азербайджан, увеличившись на 34,13%, достиг 180 528 человек: из Казахстана - 86 304 человек (рост на 48,62%), Узбекистана - 46 396 (+16,98%), Туркменистана - 33 020 (+26,93% ), Кыргызстана - 8 715 (+49,51%), а из Таджикистана - 6 093 (+21,62%).

В целом за 2017-2024 годы из стран Центральной Азии Азербайджан посетили 726 258 человек (из Казахстана - 331 428, Узбекистана - 182 310, Туркменистана - 178 236, Кыргызстана - 30 011, Таджикистана - 24 246).