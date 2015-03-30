​Назван самый дешевый и дорогой для туристов европейский город

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Британская почтовая служба провела исследование, по результатам которого определила самый дешевый для туристов город Европы.

Как передает Report, итоги анализа привели к тому, что в столице Литвы Вильнюсе можно провести выходные в среднем за 100 евро.

Сюда входит две ночи в отеле на 3 звезды, трансфер из аэропорта, ужин с вином, экскурсии и поездки в городском транспорте.

В рейтинге 26 европейских городов.

Кроме Вильнюса, в диапазон 100-200 евро также вошли Будапешт, Рига, Таллин, Афины, Дубровник, Прага, Лиссабон, Краков, Страсбург, Мадрид, Берлин, Стамбул, Вена, Брюссель, Белфаст.

Отметку выше 200 евро пересекли Эдинбург, Дублин, Венеция, Барселона, Париж, Лондон, Копенгаген, Рим, Амстердам.

Самым дорогим городом оказался Стокгольм. Столица Швеции на два дня обойдется в 311 евро.