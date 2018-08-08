Назван лучший город мира по удобству транспорта

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Ницца возглавила рейтинг лучших городов по удобству транспорта, жители которой в среднем стоят в пробках всего 22 часа в году, тратят около 40 минут на дорогу до работы и обратно и покупают проездной на месяц за 1,25% своей зарплаты, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Вторую строчку занял эквадорский город Куэнка, замкнул тройку испанский Бильбао. Французская Тулуза и итальянская Катания расположились на четвертом и пятом местах соответственно.

Всего в рейтинг вошло 74 города.

Составители учитывали среднее время поездки на общественном транспорте, время ожидания на остановке, расстояние в пути, количество пересадок, сделанных за одну поездку, а также время, потраченное на ожидание в пробке, и дороговизну проездного билета с учетом средней зарплаты.