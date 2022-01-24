Назначен новый зампред Госагентства по туризму

Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Азада Гусейнова назначена заместителем председателя Государственного агентства по туризму.
Как передает Report, об этом сообщило Государственное агентство по туризму.
Гусейнова Азада Аббас гызы родилась в 1984 году в Зангибасаре. Получила степень бакалавра и магистра в Азербайджанском университете языков, а второе высшее образование - в Азербайджанском государственном экономическом университете по специальности Международные экономические отношения.
Работала в различных международных организациях, действующих в Азербайджане. С 2018 года - специалист по инвестициям в Национальном бюро пропаганды туризма при Министерстве культуры и туризма, затем работала в Государственном агентстве по туризму - в отделе международных связей, а также политики и стратегии туризма. С 2019 года занимала должность председателя правления Центра управления заповедниками Государственного агентства по туризму.