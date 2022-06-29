Начался визит участников конференции ОИС в Карабах

Начался визит на освобожденные от оккупации территории генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейна Брахима Тахи и представителей государств-членов, находящихся в Азербайджане в рамках 11-й Конференции министров туризма стран

Начался визит на освобожденные от оккупации территории генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейна Брахима Тахи и представителей государств-членов, находящихся в Азербайджане в рамках 11-й Конференции министров туризма стран-членов ОИС.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по туризму (ГАТ).

Представители ОИС посетили Физулинский международный аэропорт, имеющий туристическое значение и отвечающий всем современным стандартам.

Председатель ГАТ Фуад Нагиев проинформировал членов делегации о том, что построенный в короткие сроки международный аэропорт сыграет особую роль в развитии Физули, регионального туризма и социально-экономическом развитии региона.

Делегация в составе министров и замминистров туризма Узбекистана, Пакистана, Ирана, Гамбии, Нигера, Малайзии, Судана, Уганды, Габона, президента Арабской туристической организации и послов осмотрит памятники культуры, мечети и другие объекты культурного наследия, разрушенные в результате оккупации.