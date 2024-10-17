На "Янардаге" будут проведены газо-геохимические и геофизические исследования

13:07

В природном заповеднике "Янардаг" будут проведены комплексные газо-геохимические и геофизические исследования.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Центр управления заповедниками агентства уже начал подготовку к проведению исследований, которые проведет Институт геологии и геофизики Министерства науки и образования.

Напомним, что "Янардаг" расположен в селе Мамедли Абшеронского района. Распоряжением президента Ильхама Алиева от 2 мая 2007 года он был объявлен Государственным историко-культурным и природным заповедником. Деятельность заповедника регулируется постановлением Кабинета Министров от 7 июня 2018 года. По распоряжению главы государства от 17 июля 2018 года заповедник был реконструирован, и на его территории была создана современная туристическая инфраструктура.