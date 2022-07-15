Международный круиз по Каспийскому морю могут запустить в 2023 году

Круговой круизный маршрут между странами "Казахстан-Туркменистан-Иран-Азербайджан-Россия" может быть запущен в следующем году.

Круговой круизный маршрут между странами "Казахстан-Туркменистан-Иран-Азербайджан-Россия" может быть запущен в следующем году.

Как передает Report, об этом сообщает МИА "Казинформ" со ссылкой на и.о. председателя Комитета транспорта Мининдустрии РК Касыма Тлепова.

"Пять стран, граничащих по акватории Каспийского моря, в целях развития круизного туризма проводят соответствующую работу и решают основные вопросы. Например, мы видим, как преобразился город Актау. Берег благоустроен, построены гостиницы. Мангистауская область, город Актау имеют большой потенциал в развитии сферы туризма. Теперь наше ожидание - круизный лайнер. Его строит российская сторона в Астрахани. Корабль будет называться "Русь Великая". Думаем, что в следующем году будет построен", - сказал К.Тлепов во время круглого стола на площадке Службы центральных коммуникаций при президенте Казахстана.

Также он поделился информацией, по какому маршруту будет курсировать планируемый круизный лайнер. "Будут открыты маршруты из Астрахани - в Актау, из Актау - на туркменскую базу отдыха "Аваза", далее - в иранский Амирабад, из Амирабада - в Баку и Махачкалу. Таким образом, в будущем будет кругосветный туристический маршрут по пяти странам", - сказал К.Тлепов.

Отметим, что потенциальный туристический поток трансграничного круизного маршрута в 30 тысяч человек в сезон.