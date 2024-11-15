Между Азербайджаном и Турцией подписано соглашение о сотрудничестве в области туризма

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, прибывший в Баку для участия в 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), встретился с председателем Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуадом Нагиевым.
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Эрсой подчеркнул, что туристические связи между Турцией и Азербайджаном обладают большим потенциалом, и отметил важность дальнейшего развития этих связей и увеличения взаимных туристических визитов.
"Мы готовы поделиться нашим опытом в области туризма с братским Азербайджаном", - заявил Эрсой, отметив, что Турция имеет богатый опыт в этой сфере.
Ф. Нагиев выразил удовлетворение высоким уровнем и активным участием Турции в COP29.
"Мы готовы развивать наши связи и хотим воспользоваться опытом Турции в сфере туризма", - сказал Ф. Нагиев, поблагодарив Эрсоя за визит в Баку.
После встречи Мехмет Нури Эрсой и Фуад Нагиев подписали "Соглашение о сотрудничестве в области туризма между Правительством Турецкой Республики и Правительством Азербайджанской Республики".