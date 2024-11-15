Между Азербайджаном и Турцией подписано соглашение о сотрудничестве в области туризма

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, прибывший в Баку для участия в 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), встретился с председателем Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуадом Нагиевым.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, прибывший в Баку для участия в 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), встретился с председателем Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуадом Нагиевым.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, Н.Эрсой отметил, что успешная организация COP29 вызвала широкий резонанс на международном уровне, и поздравил Азербайджан с этим достижением.

Эрсой подчеркнул, что туристические связи между Турцией и Азербайджаном обладают большим потенциалом, и отметил важность дальнейшего развития этих связей и увеличения взаимных туристических визитов.

"Мы готовы поделиться нашим опытом в области туризма с братским Азербайджаном", - заявил Эрсой, отметив, что Турция имеет богатый опыт в этой сфере.

Ф. Нагиев выразил удовлетворение высоким уровнем и активным участием Турции в COP29.

"Мы готовы развивать наши связи и хотим воспользоваться опытом Турции в сфере туризма", - сказал Ф. Нагиев, поблагодарив Эрсоя за визит в Баку.

После встречи Мехмет Нури Эрсой и Фуад Нагиев подписали "Соглашение о сотрудничестве в области туризма между Правительством Турецкой Республики и Правительством Азербайджанской Республики".