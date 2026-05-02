Мехмет Нури Эрсой: Доходы Турции от туризма в I квартале достигли почти $10 млрд

Доходы Турции от туризма в январе-марте текущего года составили $9 млрд 896 млн, что на 4,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой на пресс-конференции в Стамбуле.

По его словам, за этот период Турция сохранила темпы роста в туристическом секторе: "Число иностранных туристов, посетивших страну, выросло на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 9,2 млн человек".

Эрсой отметил, что напряженность в регионе, геополитические процессы, негативные последствия конфликтов и колебания международных туристических потоков являются одними из главных факторов, непосредственно влияющих на туристический сектор:

"В прошлом году мы столкнулись с аналогичными глобальными событиями и региональной неопределенностью. Несмотря на это, Турция завершила 2025 год с показателем 64 млн туристов и доходом от туризма в $65,2 млрд. Эти показатели ясно демонстрируют, что Турция является не только сильным туристическим направлением, но и страной с высокими возможностями по управлению кризисами".

Министр добавил, что Турция, особенно Стамбул, в настоящее время принимает важные международные спортивные и культурные мероприятия, а также готовится к ряду крупных проектов, которые не ограничиваются спортом и искусством. По его словам, подобные мероприятия еще больше укрепляют позиции Турции как надежного и привлекательного глобального туристического направления.