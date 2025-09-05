Марокканское издание: В Баку впечатляюще переплетаются контрасты прошлого и будущего

Марокканское издание Zamane отмечает, что в Баку прошлое и будущее встречаются на каждом шагу: старинные улочки соседствуют с современными небоскребами, а богатая история города переплетается с динамичной современной жизнью.

Как передает Report, марокканское издание Zamane подготовило и опубликовало материал, посвященный Баку.

"Мы посетили Баку, столицу Азербайджана. Уже при выходе из самолета ветер Каспия приносит соленую свежесть, напоминая о том, что мы на берегу древнего моря, свидетеля тысячелетней истории. Баку завораживает с первого взгляда. Кажется, что каждый уголок города рассказывает об иной эпохе, словно время здесь наложилось слоями одно на другое", - пишет издание.

По мере того, как прогуливаешься по улицам Баку, город раскрывается в разных деталях. Резные деревянные балконы старого города, яркие мозаики, украшающие вековые мечети, фасады купеческих домов в охристых и розовых оттенках создают неповторимую атмосферу. На рынках, наполненных ароматами специй и сухофруктов, ощущается дыхание повседневной жизни, где традиции и современность сосуществуют бок о бок. Вечером набережная Каспия загорается неоновыми огнями и сверкающими вывесками, где в дружеской и космополитичной атмосфере смешиваются семьи и молодежь.

В статье также отмечается, что с первых шагов в старом городе "Ичеришехер" бросается в глаза контраст: "Flame Towers пронзают небо, а мощеные улочки кажутся застывшими в прошлом. Выйдя за пределы старого города, визуальный контраст продолжается. С одной стороны - неоклассические бульвары, с другой - суровые советские кварталы. Баку - это прошлое и будущее, встречающиеся на каждом углу".

Особое внимание в материале уделено истории города: в XIX веке нефтяная индустрия привлекла Баку рабочую силу и инвесторов из Персии, России и Европы. Нобели и Ротшильды строили дворцы, кафе и клубы, создавая космополитическую атмосферу. В XX веке Баку пережил советскую эпоху: появились широкие проспекты, массивные здания и памятники, а проспект 20 января остается местом памяти о жертвах репрессий.

Для марокканских граждан Баку является своеобразным зеркалом: две мусульманские нации, две истории стойкости и борьбы за суверенитет.

"История везде формирует политику, культуру и идентичность. В мае 2025 года принцесса Марокко Лалла Хасна посетила Баку, чтобы укрепить культурные связи. Она встретилась с местными чиновниками и артистами, подчеркнув важность диалога между двумя странами. Две культуры открывают друг друга и находят взаимопонимание", - отмечается в статье.

Zamane подчеркивает, что за зданиями и стеклянными башнями именно туризм связывает людей. С января по май 2025 года Баку посетили почти 1,5 тыс. марокканцев - рост на 54% по сравнению с 2024 годом. На набережной автор встречал туристов разных национальностей, пораженных разительным контрастом между средневековыми улочками и футуристическими небоскребами.

"Баку читается как раскрытая книга времени. Средневековые камни, дворцы XIX века, советские проспекты и стеклянные башни XXI века - все сосуществует вместе. Прогуливаясь здесь, словно касаешься прошлого и угадываешь будущее. Для обычного туриста этот город является уроком: даже пройдя через исторические потрясения, можно заново выстраивать свою историю, сохраняя и проецируя свою идентичность в будущее", - добавило издание.